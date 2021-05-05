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Hakan Keleş: Süper Lig’e son 90 dakika

TFF 1. Lig’de başarılı bir grafik yakalayan Giresunspor son haftada oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasından 3 puan alması halinde 44 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’de mücadele etme şansını yakalayacak.

Güncellenme: 18:30, 05/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Hakan Keleş: Süper Lig’e son 90 dakika

GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, Tuzlaspor karşılaşması öncesinde yaptığı değerlendirmede Süper Lig'e çıkmak için son 90 dakikayı oynayacaklarına vurgu yaptı.

Hakan Keleş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sezon başından bugüne tek arzumuz Giresunspor'un 44 yıldır bekleyen Süper Lig hasretini dindirmekti. Bugün 44 yıllık bu hasretin dinmesine çok yaklaştık. Önümüzde son 90 dakikamız kaldı. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyor iyi hazırlanıyoruz. Hedeflediğimiz sonuçlar için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konsantrasyonumuz yerinde oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlara olan inancım her zaman olduğu gibi bugün de tam. İnanıyorum, başaracağız. Takım olarak iyi motive olduk. Önümüzde oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz.”

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