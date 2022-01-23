Hakan Keleş: Transferleri halledersek daha iyi yerlere geleceğiz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Önümüzdeki hafta transferlerimizi halledersek çok daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden GZT Giresunspor, 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzon maçından sonra bu maçı iç sahada kazanmak istediklerini belirterek, “İç sahada problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz ve sıkıntılarımız var. Ama deplasmanlardan puanlarla dönüyoruz. Maça da iyi başladık ve baskıları iyi uyguladık fakat 2 pozisyon hatasından 2 gol yedik. Fakat ondan sonra oyunumuzu değiştirdik. Hayrullah'ın sakatlanması oyunumuzu değiştirdi. Üstün bir oyun oynadığımızı düşünüyorum fakat rakibimiz girdiği ilk pozisyonları gole çevirince biz de girdiklerimizi değerlendiremedik. Hiçbir zaman eksikleri savunmam ama bugün oyuncu bile değiştiremedik. Dün gelen Doukara'yı mecbur oynatmak zorunda kaldık. Orta sahanın zaten sakat hepsi. Flavio da bugün fedakarlık yaparak oynadı. Oyuncularımdan çok memnunum. Oyun olarak da iyi oynadılar. Girdiklerimizi atamayınca oyunu çeviremedik ama oyun beni memnun etti. Önümüzdeki hafta da transferlerimizi halledersek çok daha iyi yerlere geleceğiz. Taraftarlarımız için çok üzgünüm. İnanılmaz bizi desteklediler. Onlara galibiyeti hediye etmek istiyorduk ama başaramadık. Bu takıma inansınlar. İyi yerlere geleceğiz” diye konuştu.