Hakan Kutlu: Bizim adımıza şanssız bir gündü

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maça iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini söyledi. Hakan Kutlu, şanssız bir gün yaşadıklarını söyledi.

Maçla ilgili fazla detaya girmeyeceğini belirten Hakan Kutlu, “İyi başladığımız bir maçtı. Beşiktaş gol atmadan önce pozisyonlarımız vardı. İlk golü biz atsak farklı olabilirdi. Beşiktaş’ı, Sergen Yalçın’ı ve hakemleri tebrik ediyorum. Sorunsuz bir maç yönettiler. Bizim adımıza şanssız bir gündü. Beşiktaş iyi oynayan bir takım… Bizim maçtan önce iyi oynuyorlardı” dedi.

Sagal’ın cezalı duruma düşmesi ile ilgili de yorum yapan Hakan Kutlu “Hayati bir maça çıkacağız. Sagal’ın yerine oynayacak oyuncumuz üstüne düşen görevi yapacaktır. Kart sınırında çok fazla oyuncumuz vardı. Sadece Sagal’ı kaybettik. Bu da bizim için sevindirici…” ifadelerini kullandı.