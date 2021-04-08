Hakan Kutlu: Rakibimizin golü Fair-Play’e yakışmadı

Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. 3 puanın takımı çok farklı yerlere götüreceğini belirten Kutlu, “Geçmişte oynadığımız maçlara göre performans olarak biraz düşüktük. Rakibimiz bizden daha diri gözüktü ama haftada 3 günlük periyotla oynanan maçlarda 1 günün çok çok önemi var. Rakibimiz bizden 1 gün fazla dinlenmişti. Bu anlamda bizden biraz daha diri gözüktüler. Oyununun belirli anlarında oyuncularımız düşüş yaşadı. Rotasyon olarak da oyuncu kaliteleri, kadro derinlikleri bizden çok daha fazlaydı. Ne yazık ki kadro derinliği anlamında bazı sıkıntılarımız var” dedi.

HAKAN KUTLU KASIMPAŞA’NIN GOLÜNE TEPKİLİ

Konuk ekibin attığı gol öncesinde yerde yatan oyuncularının olması ve rakibin Fair-Play'e yakışır davranmadığını belirten Kutlu, “Rakibimizin attığı 1 gol var. Rakibimiz golü daha öncede bulabilirdi, kötü oynamadılar. Atmış oldukları golde faul olur, olmaz, verilir verilmez ama Diskerud’un yattığı pozisyonda önündeki oyuncu yattığını göre göre oyunun yönünü değiştirip, oyuna devam ederek buldukları bir gol var. Her zaman Fair-Play diyoruz. Biz teknik adamlar olarak söylüyoruz, oyuncular Fair Play, centilmenlik diyor ama atmış oldukları gol lütfen tekrar seyredilsin. Fair-Play'e hiç yakışmadı. Görmemiş de olamaz. Ceza sahası yayı üzerinde, önünde. Topu atan oyuncunun önünde yatan bir oyuncu var. Oradan oyunun yönünü değiştiriyor. Çok iyi bir vuruş yaptı onu tebrik etmek gerekir ama Fair-Play adına bence çok yanlış bir gece oldu. Daha sonra uğraştık. Oyun olarak iyi şeyler olmasa da mücadele olarak, yenilmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii ki kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım uğraştı, didindi ama yapamadık. Şimdi dışarıda 1 puan yazdığımız bir rakipten mutlak 3 puan getirmemiz gerekiyor. Hedeflediğimiz 42-44 puan aralığını bulalım” ifadelerini kullandı.

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“RAKİPLERİMİZ BİZDEN FAZLA DİNLENİYOR”

Açıklanan fikstüre sitem eden Kutlu, “3 gün sonra bir maçımız var. Yine bu anlamda şanssızlık yaşıyoruz. Alanyaspor dün oynadı, biz bugün oynadık. İki gün sonra biz yine oynayacağız, Alanyaspor 3-4 günlük dinlenerek maça çıkacak. Bugün yayınlanan maç fikstürüne baktım. Bizimle oynayacak bütün rakiplerimiz hep biz 2 gün dinleniyoruz, rakip 3 gün dinleniyor. Biz 3 gün dinleniyoruz, rakip 4gün dinleniyor. Ben kulüp yönetimime de söyleyeceğim. Bu ayarlamayı değiştirebilirsek inşallah federasyona bir yazı yazarak değiştirmeyi başarabiliriz. Oynayacağımız bütün rakipler bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacaklar. Biz bugün bunun sıkıntısını çok büyük ölçüde yaşadık. Futbolda oyuncunun 24 saat dinlenmesi çok çok önemlidir. Savaşacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Yukarıya tutunmaya çalışacağız” diye konuştu.