Hakan Kutlu: VAR çok gereksiz bir sistem

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Hakan Kutlu, idman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Takımın başına geldikleri 5 haftalık süreçte 7 puan aldıklarını belirten Kutlu, “Oyun anlayışı olarak baktığımız zaman iyi oynayan, iyiye giden ve her geçen gün üstüne koyan inanmış bir oyuncu topluluğu var. Hem taktik disiplin olarak hem istek arzu coşku olarak bunu sahada gösteriyorlar. Son oynadığımız Gençlerbirliği maçı hem bizim için hem rakibimiz için çok önemli bir maçtı. Bizim adımıza lige tutunma maçıydı. Hem rakibimizi altımıza alıp, onlarla da eğer bizi yenselerdi, puan farkını açarak çok rahatlamış bir takım olacaklardı. Bizde moral motivasyon olarak çok düşecektik. Maç öncesi toplantıda o istek, arzu ve coşkularını göstermişlerdi. Bunu sahaya yansıttılar. Çok önemli bir 3 puan kazandık” diye konuştu.

“Beşiktaş iyi futbol oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım”

Önemli bir maça gideceklerini ifade eden Hakan Kutlu, “Beşiktaş iyi futbol oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım. Biz üzerine koyarak gidiyoruz. Beşiktaş maçını atlattıktan sonra hem iyi futbol oynayarak hem de kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz. Beşiktaş maçında biz yine aynı oyun anlayışımızla maça özel tedbirler alarak, maça özel hamlelerimiz olabilir. Çalışmalarımızı sürdürüp, Beşiktaş maçına hazırlanacağız” dedi. Şehrin üzerindeki umutsuz havayı kırdıklarını söyleyen Kutlu, “Umutsuz bir hava vardı. Takımın son zamanlarda göstermiş olduğu istek ve arzu ve sonuçlar bunu biraz kırdı. Galibiyet aldıkça, oyuncuların bu isteği arzusu arttıkça şehirde inanacak. Bu oyuncu kadrosu asla 14 puanı hak eden bir oyuncu kadrosu değil. Çeşitli şansızlıklar yaşanmış. Sezon başından beri talihsiz mağlubiyetler almış, bu mağlubiyetlerin vermiş olduğu moral bozukluğu oyuncuların performansını yansıtmalarını güçlük yaşatmış. Moral ve motivasyonu yükselttikçe oyuncularım gerçek kimliklerini ortaya çıkaracak. Bundan daha iyisini de yapabiliriz. Sonuç önemli oyun anlayışımız gelişiyor. İnşallah Beşiktaş maçından da istediğimiz şekilde döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Üst düzey tecrübeleri olan insanlar 10-12 yaşındaki çocuklar tarafından eleştirilebiliyor”

Recep Niyaz'ın sakatlığı ve kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz’ın önemli oyuncular olduğunu vurgulayan Hakan Kutlu, Recep'in durumunun maç gününe kadar belli olmadığını söyledi. Recep Niyaz'ın yeşil-siyahlı ekibin oyun kurgusunda önemli bir parça olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, o noktada oynayacak öğrencisinin, Recep'in yerini aratamayacağını söyledi. Denizlispor'un 12 yıl önce küme düştüğü dönem takımın başında olan Kutlu, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Deneyimli teknik adamlarında sosyal medya tarafından eleştirildiğini ifade eden Hakan Kutlu, “Biz o dönem geldiğimizde Ankaragücü'nde çok güzel bir sezon geçirdim. 12. hafta göreve geldiğimizde 3 puanı vardı. Federasyon tarafından küme düşürülen takımlardan otomatik 3 puan gelmişti ve 6 puan olmuştu. 12. hafta 6 puanı olan bir takım, 4. hocayım. Kadro kalitesi de devre arasında hiç transfer yapamamıştık. Sadece Souleymane Youla'yı almıştık, o da sakatlığı vardı. Şu an ki takımla çok farkı var. Kadro kalitesi olarak çalışma sistemi olarak çok farklı bir takım. O takım tamam küme düştü ama taraftar bizi burada son hafta çiçekler ile uğurlamıştı. Son haftaya kadar savaşımızı sürdürmüştük. İnsanlar sonuca bakıyor. 12 yıl önceyi unutuyorlar. Ne şartlarda görev almışız, takımı nereye taşımışız bakmıyorlar. Biz geldiğimizde bu takımla alakası yoktu. Çok altta bir takımdı. Dirençli bir takım haline getirdik. Biz yine başarılı olduk. Biz başarılı olduğumuz için ben Süper Lig'de görevime devam ettim. Sosyal medyada herkes Fatih Terim'i, Ersun Yanal'ı, Şenol Güneş'i hatta Morinho'da bu kadar üst düzey futbol bilgileri olan, üst düzey tecrübeleri olan insanlar 10-12 yaşındaki çocuklar tarafından eleştirilebiliyor. Bu işte eleştiri var bizde bu eleştirilere karşı doğruları yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“VAR çok gereksiz bir sistem”

VAR sisteminin Türkiye'de uygulanma sisteminden rahatsızlık duyduğunu belirten Hakan Kutlu, “Son maç unuttum ama yine dile getirecektim. Verilmeyen yüzde yüz çok net bir penaltımız var. Ondan önceki Trabzonspor maçında yine çok net verilmeyen bir penaltımız var. Yediğimiz golün öncesi faul. Önceki haftalarda da yine aynı verilmeyen penaltılarımız var. Ben hakemler ile alakalı asla bir şey söylemeyeceğim. Hata yapabilirler, görmeyebilirler. Karambol bazı pozisyonlar olabiliyor. VAR sistemi sahadaki hakemlerimizin görmediği pozisyonlar için devreye sokulmuş bir sistem. Maçın hakemlerinin göremediği pozisyonları VAR söylemeyecekse ya da bir takıma söyleyip, diğer takıma söylemeyecekse VAR sistemi çok gereksiz bir sistem. Çok pahalı ve maliyetli bir sistem gerek yok diye söylemiştim. Bu mecazi bir söylemdi. Aslında gerek var. Doğru işletilirse çok faydalı bir sistem. Bugüne kadarki uygulamalarda ben çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.