Hakim Ziyech Galatasaray için Türkiye’ye geliyor…

Galatasaray'da yeni transfer yangının adı Hakim Ziyech... The Guardian, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Sezona yıldız transferlerle giren ve Şampiyonlar Ligi gruplarında iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray’da son hedef Hakim Ziyech oldu… Sarı kırmızılı kulüpte daha öncede gündeme gelen 29 yaşındaki Faslı yıldız için anlaşma artık çok yakın.

İngiliz basınından The Guardian’ın haberine göre Galatasaray, oyuncu ve kulübü Chelsea ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, Faslı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Yıldız oyuncunun 3 senelik imza atacağı ve yıllık 4.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

DETAYLI SAĞLIK TARAMASI YAPILACAK

Galatasaray’ın transferi tamamlamak için oyuncuyu detaylı bir sağlık taramasından geçireceği ifade edildi. İlk olarak İngiltere’de sağlık testine giren oyuncunun herhangi bir problem yaşanmaması halinde Türkiye’ye geleceği aktarıldı.

Londra kulübü ile kontratı Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax’tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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