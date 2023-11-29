Hakim Ziyech, Manchester United maçında şov yaptı
Galatasaray'ın Manchester United ile olan mücadelesinde Hakim Ziyech, kritik iki gol ve bir asistle maçın kahramanı oldu.
Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Manchester United maçında iki gol atıp, bir de asist yaparak maçın oyuncusu seçildi.
Sezon başında Chelsea’den kiralanan Ziyech, Galatasaray formasıyla onuncu resmi maçında etkileyici bir performans sergiledi.
Süper Lig’de altı maçta bir gol atan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü maçında iki gol, bir asistle skoru belirledi.
Başarılı oyunuyla maçın en değerli oyuncusu seçilen Ziyech, takımının beğenisini kazandı.
100. GOL ZIYECH’TEN
Galatasaray için 2023 yılında atılan resmi maçların 100. golü Ziyech’ten geldi.
Faslı yıldızın Manchester United’a karşı attığı gol, Galatasaray’ın bu sezon resmi maçlarda kaydettiği 100. gol oldu. (AA)