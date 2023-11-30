Hakim Ziyech Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’inde

Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın yıldızı! Ziyech, Manchester United karşısındaki performansı ile herkesi büyüledi.

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Galatasaray’ın Fas asıllı yetenekli futbolcusu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu haftanın en iyi 11 oyuncusu arasına girdi.

Manchester United karşısında sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performans ile dikkat çeken Ziyech, UEFA tarafından yapılan duyuruya göre, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında haftanın takımına seçildi.

Ayrıca, Ziyech’in bu etkileyici oyunu, onu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde “haftanın oyuncusu” ödülü için de aday gösterilmesini sağladı.

Kaleci: Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund). Defans: Lewin Blum (Young Boys), Mikola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Joao Cancelo (Barcelona).

Lewin Blum (Young Boys), Mikola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Joao Cancelo (Barcelona). Orta Saha: Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Joao Mario (Benfica), Bukayo Saka (Arsenal), Hakim Ziyech (Galatasaray).

Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Joao Mario (Benfica), Bukayo Saka (Arsenal), Hakim Ziyech (Galatasaray). Forvet: Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal). (AA)

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