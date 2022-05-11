Halı sahada dili boğazına kaçan eski futbolcu yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde halı sahada futbol oynayan 45 yaşındaki Tuncay Orak, dilinin boğazına kaçması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi Halı Sahası'nda dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte futbol oynayan evli ve üç çocuk babası 45 yaşındaki Tuncay Orak maç esnasında dilinin boğazına kaçması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Orak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ESKİ PROFESYONEL FUTBOLCUYDU

Orak’ın kesin ölümünün belirlenmesi için cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Orak'ın ölümü ilçede ve ailesinde şok etkisi yarattı. Orak'ın eski profesyonel futbolcu olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Orak’ın cenazesinin yarın Mumcular Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.