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Halı sahalar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların düşük ve orta riskli illerde 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı. Halı sahalar İstanbul'da ve İzmir'de kapalı kalacak, Ankara'da ise açılacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:49, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Halı sahalar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Spor müsabakalarının seyircisiz devam ettiği Türkiye’de futbol oynamayı özleyen vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de halı sahaların açılmasıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların açılmasıyla ilgili bazı şehirlere müjde verdi. Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu.

Buna göre İstanbul yüksek riskli grupta yer aldığı için halı sahalar kapalı kalmaya devam edecek. Başkent Ankara’da ise halı saha maçları oynanabilecek. İzmir’de de halı sahalar kapı kalacak.

  • Düşük riskli (mavi)
  • Orta riskli (sarı)
  • Yüksek riskli (turuncu)
  • Çok yüksek riskli (kırmızı)
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Yayınlanma Tarihi:20:36,