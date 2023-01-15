Haliç derbisinde Kasımpaşa ile Karagümrük yenişemedi: 2-2
Haliç'te komşu iki semtin takımları Kasımpaşa ile Karagümrük'ün kapışmasında gülen olmadı. Ev sahibi takım, 90+11'de attığı golle 1 puanı kurtardı: 2-2.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Haliç derbisinde Kasımpaşa 30. dakikada Hadergjonaj’ın penaltısıyla öne geçti. Karagümrük 51’de Dresevic ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. 61. dakikada ise Borini, Karagümrük’ü deplasmanda 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Son dakikalarda beraberliği arayan Kasımpaşa, 90+11’de Bahoken’in golüyle 2-2’yi buldu.
Bahoken’in son dakikada filelere gönderdiği topta hakem topa elle müdahale diyerek düdüğünü çaldı. VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem golü verdi. Hakemin VAR’dan beklediği karar sırasında iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlikler yaşandı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 19 puana yükselirken, Karagümrük 21 puanla haftayı tamamladı.
Ligin 20. haftasında Kasımpaşa, 21 Ocak Cumartesi günü 16.00’da Başakşehir ile karşılaşacak. Karagümrük ise 22 Ocak Pazar günü 16.00’da Alanyaspor deplasmanına çıkacak.