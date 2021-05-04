Halil Dervişoğlu kıymete bindi!

Galatasaray’ın, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'dan kiraladığı Halil, parlamaya devam ediyor. İlk gol katkısını Gençlerbirliği deplasmanında yapan, Rotterdam (Hollanda) doğumlu 21 yaşındaki forvetin önümüzdeki sezon da Galatasaray'da oynaması için çalışmalar başladı. Ancak Brentford, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'dan 3 milyon Euro bedelle aldığı Halil'i 5 milyon Euro'dan az bir rakama satmayı düşünmüyor.

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500 BİNE ALINMADI, ŞİMDİ 5 MİLYON!

Sparta altyapısındayken 17 yaşında Galatasaray gözlemcileri tarafından beğenilen ancak Hollanda kulübünün istediği 500 bin Euro için “Pahalı” denilerek alınmayan Halil, şimdi çok daha yüksek bedelle transfer edilmek zorunda. Sarı-kırmızılılar, genç forvet için hayli zorlanacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da Halil için zemin yokladığı ve temsilcisi olan babası ile temasa geçmeyi planladığı belirtiliyor.

A MİLLİ YOLUNDA

Halil İbrahim Dervişoğlu, Rotterdam doğumlu olmasına rağmen milli takım olarak Hollanda yerine Türkiye'yi tercih etti. 2 kez U19 Milli, 11 kez de U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen ve 8 gol atan Halil, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna da göz kırpıyor.