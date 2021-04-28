Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halil Dervişoğlu: Top hakimiyeti bizdeydi; fakat…

Galatasaray'ın Konyaspor'u yendiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, top hakimiyetinin kendilerinde olmasına rağmen pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Güncellenme: 23:14, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Halil Dervişoğlu: Top hakimiyeti bizdeydi; fakat…

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, topa hakim olmalarına rağmen pozisyon bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Takım olarak topun kontrolüne maç boyunca sahip olduklarını vurgulayan Halil Dervişoğlu, “Bugün top hakimiyeti bizdeydi; fakat pozisyona girmekte biraz sıkıntı yaşadık. İkinci yarı Emre abi attığı golle galibiyeti getirdi. Mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız” dedi.

Gol atma baskısının her hücum oyuncusunda olabileceğini ifade eden Halil Dervişoğlu, ‘'Her santrforun üzerinde gol atmak için baskı olur; ama şu an daha önemli olan bizim maç kazanmamız. Onu da yaptık. İnşallah bir dahaki maçlarda daha etkili olup onları da kazanacağız” diye konuştu.

İlginizi ÇekebilirEmre Akbaba: Sonuçta şampiyon olursak bu goller hatırlanacakEmre Akbaba: Sonuçta şampiyon olursak bu goller hatırlanacak
bein Futbol Galatasaray Konyaspor Süper Lig