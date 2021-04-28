Halil Dervişoğlu: Top hakimiyeti bizdeydi; fakat…

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, topa hakim olmalarına rağmen pozisyon bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Takım olarak topun kontrolüne maç boyunca sahip olduklarını vurgulayan Halil Dervişoğlu, “Bugün top hakimiyeti bizdeydi; fakat pozisyona girmekte biraz sıkıntı yaşadık. İkinci yarı Emre abi attığı golle galibiyeti getirdi. Mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız” dedi.

Gol atma baskısının her hücum oyuncusunda olabileceğini ifade eden Halil Dervişoğlu, ‘'Her santrforun üzerinde gol atmak için baskı olur; ama şu an daha önemli olan bizim maç kazanmamız. Onu da yaptık. İnşallah bir dahaki maçlarda daha etkili olup onları da kazanacağız” diye konuştu.