Halil Umut Meler’in bu sezonki rakamları

Son günlerde hakem camiasında en fazla konuşulan isim Halil Umut Meler oldu. Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çalan Meler, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kasımpaşa – Beşiktaş maçına da hakem olarak atandı. Üst üste iki hafta Beşiktaş mücadelesini yönetecek olması sebebiyle siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Halil Umut Meler’in, 2020-2021 sezonunda en çok maçlarına çıktığı takım ise Fenerbahçe.
Halil Umut Meler’e, bu sezon Süper Lig’de toplam 31 karşılaşmada görev verildi. Bu müsabakaların 16’sında sahada yer alan 34 yaşındaki hakem, 15 kez Video Yardımcı Hakem (VAR), 1 defa da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) oldu. 7 defa Fenerbahçe’nin oynadığı mücadelelerde boy gösteren tecrübeli isim, bunların 3’ünde hakem, 3’ünde VAR, 1’inde de AVAR’dı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti.
Halil Umut Meler, Trabzonspor’un da 6 maçına atandı. Bu karşılaşmalarda 3 hakem, 2 VAR, 1 AVAR olan Meler’in yer aldığı söz konusu müsabakalarda Karadeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
Halil Umut Meler, 5’er defa Beşiktaş ve Galatasaray maçlarına görevlendirildi. Siyah-beyazlıların mücadelelerinin 4’ünde hakem, 1’inde ise VAR koltuğunda yer alan Meler’le Kartal, 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alabildi.
Galatasaray karşılaşmaları için de 2 kez sahaya çıkan Halil Umut Meler, 3 defa da VAR odasına girdi. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 yenilgiyle maçlardan ayrıldı.
Meler bu sezon Süper Lig’de yönettiği 16 maçta 82 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi. 34 yaşındaki hakem 9 kez de penaltı düdüğü çaldı. (İHA)