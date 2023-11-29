Halil Umut Meler’in penaltı kararı Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanan Lazio-Celtic maçını yöneten Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kararı geceye damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta heyecanı, dün gece E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla devam etti. E Grubu’nda Lazio, evinde ağırladığı Celtic’i 80’den sonra bulduğu gollerle 2-0 mağlup edip gruptan çıkmayı garantiledi.

82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile attığı gollerle kazanan Lazio son hafta liderlik savaşı verecek. İtalya’da oynanan kritik maçta Halil Umut Meler’in uzatma dakikalarında verdiği penaltı kararı da çok konuşuldu.

UZATMA BÖLÜMÜNDE VAR DEVREYE GİRDİ

Meler maçın 90+3. dakikasında Celtic lehine penaltı kararı verdi. Lazio cephesi penaltı kararına uzun süre itirazda bulundu. Bir süre bekleyen Halil Umut Meler VAR VAR koltuğunda oturan Alper Ulusoy’un uyarısı ile pozisyonu izlemeye davet geldi.

VAR monitörü önünde pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, kararından döndü ve penaltıyı iptal etti.

‘ÖLÜM GRUBU’NDE HESAPLAR KARIŞTI

Devler Ligi’nde ‘ölüm grubu’ olarak adlandırılan F Grubu’nda kritik maçlar oynandı. İtalya devi Milan San Siro’da oynadığı maçı Borussia Dortmund’a 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın henüz 6'ncı dakikasında Milan'da Olivier Giroud penaltı kaçırdı, 4 dakika sonra Borussia Dortmund, Marco Reus penaltıdan gol buldu.

Ev sahibi ekip etkili ataklarını sürdürürken ilk yarının bitimine 8 dakika kala Samuel Chukwueze 37’nci dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-1e getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar ile geçerken Alman ekibi 59’uncu dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile karşılaşmada tekrar öne geçti: 1-2. Konuk ekip üst üste pozisyonlardan sonra 69’uncu dakikada Karim Adeyemi ile farkı 2’ye çıkardı. 1-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Borussia Dortmund’ta milli oyuncu Salih Özcan, 55’inci dakikada Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Alman ekibi Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. İtalyan ekibi Milan ise 2’nci mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı sonuncu sırada tamamladı.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde: