Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Burak Yılmaz’ı isyan ettirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile Lille arasında oynanan maça Halil Umut Meler'in kararları damga vurdu. Lille aleyhine penaltı veren Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden Burak Yılmaz, kararın değişmemesi sonrası çok sinirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Lille, deplasmanda Salzburg’a 2-1 kaybetti. Burak Yılmaz’ın tarihe geçtiği maçta hakem Halil Umut Meler’in verdiği kararlar maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg’da Adeyemi, Botman’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Karar sonrası Lille futbolcuları Meler’in etrafını sararak yoğun itirazlarda bulunurken, VAR pozisyonun incelenmesi için Mete Kalkavan’ı kenara çağırdı.

Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve beyaz noktayı gösterdi. Atış öncesi Lille takımı Burak Yılmaz aracılığıyla Meler’e uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Salzburg’ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada ağları bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

3 DAKİKA İZLEDİ, BURAK KARARI DEĞİŞTİREMEDİ

VAR hakemi Mete Kalkavan’ın uyarısıyla kenara gelen Halil Umut Meler’in yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izlemesi futbolseverlerin dikkatini çekti. Burak Yılmaz’ın da verilen karara itirazda bulunurken Türkçe cümleleri kameralara yansıdı. ‘Hoca yapma ya’ sözleriyle itiraz eden Burak Yılmaz, Meler’i kararından çeviremedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Salzburg’un kazandığı frikikte Burak Yılmaz, barajdayken topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Topun başına bir kez daha geçen Adeyemi, 53. dakikada skoru 2-0’a getirdi.

62’de frikikten Lille’in tek sayısını bulan ve Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını alan Burak Yılmaz’ın sayısı umutlandırsa da puan için yetmedi.