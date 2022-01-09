Halim Okta: Batshuayi birçok pozisyon kaçırdı

Deplasmanda karşılaştıkları Çaykur Rizespor’a karşı 2-2’lik skor ile sahadan berabere ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Halim Okta, “Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıda oyuncularımız ile çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum” dedi. Okta ayrıca Batshuayi ve Emirhan'ın performanslarını da yorumladı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Önder Karaveli ve Serdar Topraktepe’nin corona virüse yakalanmasıyla yedek kulübesinde takımın başında olan Halim Okta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bir bölümünde topa pozisyon bulan bizdik. Çok güzel goller attık. Birçok gol pozisyonuna girdik, bunları değerlendiremedik. İki tane duran toptan gol yedik. Orada biraz daha dikkatli olabilseydik, bireysel olarak hataları engelleyebilseydik, maçı kazanmamız çok daha kolay olurdu. Futbolun kaderi böyle. Bulduğumuz pozisyonu değerlendiremezsek maalesef kalemizde gol oluyor. Dolayısıyla maç 2-2 berabere bitti.”

“BATSHUAYI ÇOK GOL ATABİLİRDİ”

“Futbolda bazen kaçıyor gol pozisyonu. Batshuayi birçok pozisyon kaçırdı. Bazen çok atmak isteyince kaçırmak daha kolay oluyor. Şanssız bir gündü onun için. Çok sayıda gol atabilirdi. Şans eseri olmayanlar da var. Emirhan dokunamadı, bir tane eline çarptı. Futbolun kuralı işledi burada. Fırsat yakaladığınızda atamazsanız maalesef kalenizde gol oluyor.”

“EMİRHAN GİBİ BİRKAÇ GENÇ DAHA VAR”

“Emirhan’ı çok tebrik ediyorum. Özkaynak düzenimizde başımızda Mehmet Ekşi hocamız var. Çok önemli birisi. Biz onunla birlikte Önder Hoca, ben ve diğer antrenörler altyapıda iyi oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Emirhan bunlardan biri ama sonuncu değil. Kazandırabileceğimiz birkaç oyuncu daha var. İlerleyen yıllarda da çıkacak iyi oyuncularımız var. Çok başarılı olacaklarına inanıyoruz. Emirhan gerek kupa maçında gerek bu maçta bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdi.”

“İzleyenler için güzel bir maç oldu. Beşiktaş için de zor bir maç oldu. Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıda oyuncularımız ile çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Rizespor'a da başarılar diliyorum.”