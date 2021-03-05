Hamdi Yılmaz: Play-off’u hedefliyoruz

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugün oynadığımız maç çok önemliydi. İstanbulspor için de önemliydi. Her iki takım da play-off çizgisi üzerinde gayret ediyor. İstanbulspor'un maçlarına baktığımızda ikincilikte şansı var. Biz de galibiyet için oynadık. İstanbulspor da galibiyet için oynadı. Herhangi bir zorlayıcı, katı defans yapmadık. Elimizden geldiği kadar oyunda kalmaya gayret ettik. Futbolcularım iyi hazırlandı. Play-off’u hedefliyoruz. Ligin iyi takımlarından biriyiz. Kaybedilecek puanların telafisi olmadığı için her maçtan puan ve puanlarla çıkmak mecburiyetindeyiz. İçerdeki oynadığımız maçlarda talihsiz Samunspor maçını berabere bitirdik. Bu gayretin içerisinde olup, play-off’a kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.