Hamit Altıntop da bırakmalı

Ercan Taner, Bahadır Çokişler ve Yasin Yıldırım'dan oluşan 'Sportmen' ekibine göre Stefan Kuntz gitti, Vincenzo Montella geldi ama A Milli Takım'daki sorunlar bitmedi.

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Moderatör: ELİF SILA ÖNERBAY / ‘Sportmen’de 4. haftaya giriş yapıyoruz. A Milli Takımımız Vincenzo Montella'ya emanet edildi, temsilcilerimiz ilk Avrupa sınavlarını geride bıraktı ve Süper Lig'in şampiyonluk favorisi değişti. Konumuz çok yerimiz az… Hemen başlayalım.

– Milli takımın başına yine bir yabancı geldi: Vincenzo Montella. Sizce doğru bir karar mı?

ERCAN TANER: Hamit Altıntop yabancı ile devam etmek istiyor. Yerli hocalarla anlaşması imkansız. Fatih Terim'e, Sergen Yalçın'a kadro konusunda telkinde bulunamaz. Ama Montella'ya bulunabilir mi, bence o da zor.

BAHADIR ÇOKIŞLER: Günümüz iletişim teknikleri arasında şu var: Önce dedikodu yay kamuoyunun nabzını tut, ondan sonra hocanı seç… Federasyonun, Montella gibi uluslararası tecrübesi olmayan bir hocayı milli takım gibi ciddi bir müessesenin başına getirmesini yadırgadım. Türk futbolunu iyi tanıyan, tecrübeli bir Türk hocanın gelmesini isterdim. Montella geldiyse de destek olmak gerek ancak son 15 günde yaşananlar bile Hamit Altıntop'un istifasını gerektirirdi. Hiçbir şey olamamış gibi de davranıyorsa da yapacak bir şey yok.

YASIN YILDIRIM: Federasyon kolaycılığa kaçtı. Voleybol federasyonundan kopya çekti.

SİYASİ FUTBOLCU DÖNEMİ

– Peki voleyboldaki İtalyan aşısı futbolda da tutar mı dersiniz?

YASIN YILDIRIM: Voleybol federasyonu dünya şampiyonu Santarelli'yi getiriyor bizimkiler işsiz Montella'yı. Hakan Çalhanoğlu'na hoca danışan federasyonun kararını ciddiye almıyorum. Valerien İsmail'i getirseler şaşırmam…

BAHADIR ÇOKIŞLER: Hiddink gibi bir tecrübeyi de denedik. Lucescu'yu bunak yapıp gönderdik. Açıkçası futbolcuya dayalı sistem devam ettikçe, siyaseti arkasına alan futbolcu dönemi sürdükçe hiçbir hoca başarılı olamaz. İtalyanların meşhur bir sözü vardır: Sen acı verecek kadar güzelsin. Dileriz ki Montella gittiğinde çok üzülürüz!

ERCAN TANER: Hoca isminden ziyade süreç kötü… Kuntz ayrılıyor her yerde manşet, sonra TFF ‘gerçek değildir' diyor, güldürüyor. İki gün sonra gönderiyor. Bu nasıl yönetim şekli? Bu nasıl medya ilişkisi? Adamı telefonu göndermişsin zaten, sonra çarşamba çağırıyorsun. Uçak bileti parasına yazık. Montella işi bilen bir hoca. Kuntz'dan da kat ve kat deneyimli, en azından büyük takım tecrübesi var.

FENERBAHÇE FİNALE, GALATASARAY-BEŞİKTAŞ NEREYE?

– Takımlarımızın Avrupa performansını değerlendirelim. Sizde nasıl izlenim bıraktılar?

ERCAN TANER: Galatasaray'ın takım savunmasında problem var. 3-0'a gelecek maçı neredeyse kaybediyordu. Okan Buruk oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Kerem'in morali bozulduğunda, oyundan almalıydı. Guardiola, Silva'yı 44. dakikada kenara aldı bir gün önce… Galatasaray taraftarındaki sabırsızlık takımı strese sokar.

BAHADIR ÇOKIŞLER: Lazio-Atl.Madrid maçın izlerken aklıma Galatasaray geldi. Kalecinin attığı gol vardı ya son anda, Galatasaray'da bu hamleyi yapabilecek bir havayı göremedim. Şampiyonlar Ligi ruhu başkadır. Gruptan çıkacaklarını düşünüyordum ama artık Avrupa Ligi bile zor gibi görüyorum. Ha bu Galatasaray'dır, Avrupa fatihidir, suyun akarından yiğidin yere bakanından geri duracaksın…

YASIN YILDIRIM: Galatasaray iyi başladı ama şanssızdı. Fenerbahçe hem iyi hem iyi hem de şanslıydı. Beşiktaş çok kötü ama şanslıydı. Galatasaray bu oyunuyla puan alamasa şaşrmam. Konferans Ligi bu Fenerbahçe'ye hafif kaldı. Finale yürürler. Beşiktaş çok zorlanır.

ERCAN TANER: Fenerbahçe'nin kadrosu, ABD Merkez Bankası'nın altın rezervleri gibi. En az yarı final oynarlar.

BAHADAR ÇOKIŞLER: Beşiktaş'ınki bir yol kazası daha iyi olacaklardır. Fenerbahçe'nin namı belli. Diğerlerinin de namı belli. Kim dut ağacıysa o sallanır…

ERCAN TANER: Beşiktaş'ı izlerken bu transferler neden yapıldı ve neden oynamıyor sorusu aklıma geldi. Takım demode oynuyor. Kaleci Mert her zaman bu kadar formda olamaz. Brugge 6-1 kazansa şaşırmazdım.

LİGDE GALATASARAY

– Süper Lig'de yeni favori Fenerbahçe. Sizin görüşünüz de öyle mi?

ERCAN TANER: Zaten Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçer. Bu sürpriz değil…

BAHADIR ÇOKIŞLER: Şampiyon Rams Parkt'ta belli olur. Çok erken diyenlere bakmayın bu Galatasaray'da şampiyonluk ışığını görüyorum.

YASIN YILDIRIM: Galatasaray'ın kadrosu daha güçlü. Fenerbahçe'nin takım kimyası daha iyi. Şampiyonluk şansları bence yüzde 50-yüzde 50. Beşiktaş'a neredeyse hiç şans tanımıyorum.

OLİMPİYATTA MADALYA GELİYOR

– Kızlarımıza değinelim… Olimpiyatlar yaklaşıyor ne diyorsunuz?

ERCAN TANER: Olimpiyatlara katıldığımızda üç madalyadan birinin bizim olacağına inanıyorum. Arzum tabii ki altın.

BAHADIR ÇOKIŞLER: Kızlarımız ve yönetimimiz bize öyle başarıları alıştırdı ki artık çok rahatız. Başarıların tesadüf olmadığını biliyoruz. Her şeyin en iyisin hak ediyorlar. Olimpiyattaki ilk takım madalyamızı alacaklardır.

YASIN YILDIRIM: Başarı tesadüf değildir. Voleybol ve basketbol sporunda genelde sürprize yer yoktur. İyi olan mutlaka kazanır. Filenin Sultanları şu anda dünyanın en iyisi, olimpiyatlarda da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklardır.