Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Bayrak ve Milli Takım seçilmez

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. “Stefan Kuntz’un oyunculuk zamanını kendi adıma çok iyi hatırlamıyorum” diyen A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, “Araştırmalarda maçlarını analiz etme şansım oldu. Kendisi futbolun her alanında görev aldı. Farklı farklı tecrübeler edindi. Burada en önemli unsur son 5 yıl. 2016-21 arasındaki Almanya Ümit Milli Takımı’ndaki çalışmalarıydı. 3 final oynayıp 2’sini kazanmak… Hocalarımız bilir genç yaş grubuyla çalışıp onları takım yapmak çok kolay değildir. 1995-96 Beşiktaş tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizde frekansların çok birbirine yakın olması, hırslı olması, hedeflerinin büyük olması… Diğer taraftan da istişareye açık, uyumlu, sevecen bir yapısı var hocamızın” dedi.

“DÜNYA KUPASI ŞANSIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ”

Norveç maçına de değinen Hamit Altıntop, “Norveç mağlubiyeti dünyanın sonu olmaz elbette ama şekli çok önemli. Biz burada modern futboldan bahsederken özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz. Bunu sahaya yansıtıp yenildiğinizde bu kabul edilebilir olabilir. Futbolda her şey olur. Bizim burada ilk günden itibaren gösterdiğimiz olay, biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkımızı… Her gün iki futbolcumuz basınla iletişime geçiyor. Özellikle A Milli Takımın görevi sadece maç kazanmak değil. Örnek olması, mütevazi olması, insanımıza ümit vermesi… Bu unsurlar da bizim çok önemli ama skorun da öneminin farkındayız. Kazanmak için oynayacağız. Cuma günü de daha iyi bir futbolu yansıtıp maçı kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“FERDİ KADIOĞLU’NUN 3 OPSİYONU VAR”

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, “Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe’mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçti. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda’da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye’miz… Burada kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı’nda oynadığı için FIFA’ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur. Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, ‘Bizim için oynar mısın?’ diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık net belli etsin. Bizler de en şeffaf şekilde doğru kararı vermeye çalışacağız” dedi.

“KUNTZ’UN TECRÜBESİ ÖNEMLİ”

