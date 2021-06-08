Hamsik transferinde sona gelindi… Gözler artık ailesinde

Gervinho ve Bruno Perese imza attırarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi.

İsveç'in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. İtalyan basınından Gianluca Di Marzio ve Nicolo Schira, Trabzonspor’un Hamsik ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, Marek Hamsik transferinde her konuda anlaşmaya vardı ve artık top Hamsik'in ailesinde… Bordo-mavililer, 650 bin Euro imza parası ve senelik 1.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 33 yaşındaki yıldız isimle 2+1 senelik sözleşmede el sıkıştı. Slovak futbolcunun, ailesiyle Trabzon'da yaşama fikrini tartışıp Türkiye'ye getirmek için ikna etmeye çalıştığı ve bordo-mavili yönetimden 1-2 gün süre istediği öğrenildi.