Hamsik’in uykuları kaçıyor

İlk kez lig kupasına Trabzonspor formasıyla yaklaşan Marek Hamsik, “Şampiyon olduğumuz anı rüyamda görüyorum. Bu takım bu mutluluğu hak ediyor” dedi.

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Trabzonspor’da bu sezon gösterdiği performansla çok önemli katkılarda bulunan Marek Hamsik, Slovakya basınına önemli açıklamalarda bulundu. İtalya'da Napoli formasıyla 3 kez ikinci olup şampiyonluğu kaçıran Hamsik, ilk lig zaferine Trabzonspor formasıyla çok yakın…

Tecrübeli orta saha, “Galatasaray'ı mağlup ederek kritik bir virajı döndük. Önümüzdeki maçlarda daha çok dikkatli olmalıyız. Ben sahada en iyisini yapmaya çalışırım. Soğukkanlıyımdır. Bunu da arkadaşlarıma aktarıyorum. Şampiyonluk kupasını kaldırdığımız anı rüyalarımda görüyorum. Bu takım bu mutluluğu hak ediyor” dedi.

ARAL ŞİMŞİR YOLA ÇIKTI

Öte yandan Trabzonspor, gençleşme projesi kapsamında çalışmalarına da devam ediyor. Karadeniz ekibinin, Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Doğukan Aral Şimşir transferinde sona geldiği belirtilirken, iki kulüp arasındaki anlaşma detayları ortaya çıktı. 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli 4 taksitte ödenecek.