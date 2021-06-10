Hamsik’ten Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonspor’un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

“Merhaba Trabzon” diyerek sözlerini başlayan Slovak futbolcu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Avrupa şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli takımdan arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica şehir, stadyum oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo mavi en güzel renkler” ifadelerini kullandı.