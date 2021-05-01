Hamza Baran Arıkan, Enes Ünal’ı geride bıraktı Bursaspor tarihine geçti

Bursaspor'un genç ismi Hamza Baran Arıkan tarihe geçti. TFF 1. Lig’in 33. haftasında Bursaspor’un Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan Hamza, Bursaspor tarihinin profesyonel liglerde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Hamza Baran Arıkan, 16 yaş 1 ay 22 gün ile tarihe geçerken, Enes Ünal'ı da geride bırakmış oldu.

Şu sıralarda İspanya'da Getafe formasını terleten Enes Ünal, 16 yaş 3 ay 15 günle bu unvanın daha önceki sahibi konumundaydı.

Bursaspor’un 5-1 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan Hamza Baran Arıkan, başarılı performansı ile göz doldurdu. Eskişehirspor’un 9. dakikada Onur Arı ile öne geçtiği maçta Bursaspor’un gollerini 15 ve 50. dakikalarda Tuğbey Akgün, 46. dakikada Eren Güler, 76. dakikada Berat Altındiş ve 90+3. dakikada Çağatay Yılmaz kaydetti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Uğur Can'ın pasıyla topu önünde bulan Onur, kalecinin sol tarafına gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL! 15′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Tuğbey, düzgün vuruşuyla takımına eşitliği sağlayan golü buldu. 1-1

GOL! 46′ Burak'ın ara pasını iyi değerlendiren Eren, yerden şutuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

GOL! 50′ Topla ceza sahası içerisine ilerleyen Tuğbey, sert vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 1-3

GOL! 76′ Onur'un yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berat, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

GOL! 90+3′ Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Çağatay, takımın beşinci golünü kaydetti. 1-5

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Furgan Polat (Talha Erdoğan dk. 64), Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut (Kaan Gaman dk. 84), Buğra Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu (İbrahim Halil Öner dk. 46), Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Cihangir Çağlıyan, Onur Arı, Berkay Tanır (Onurhan Uyanık dk. 79)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Göktuğ Kaan Ünüvar, Erdal Akdarı, Arda Okumuş, Selman Çiftkanatlı

Bursaspor: Canberk Yurdakul (Talha Yakın dk. 83), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Hasan Basri Ünal dk. 83), Çağatay Yılmaz, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Kerem Şen (İsmail Can Çavuşluk dk. 71), Eren Güler (Berat Altındiş dk. 71), Tuğbey Akgün (Vefa Temel dk. 65), Hamza Baran Arıkan

Yedekler: Ramazan Keskin, Ozan İsmail Koç, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Onur (dk. 9) (Eskişehirspor), Tuğbey (dk. 15 ve 50), Eren (dk. 46), Berat (dk. 76), Çağatay (dk. 90+3) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Tolga, Emir (Eskişehirspor), Kerem, Vefa (Bursaspor)