Hamza Hamzaoğlu: 10 kişi kalmasaydık…

Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrılan Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Maçta 10 kişi kaldık. Kalmasaydık belki farklı bir oyun olabilirdi" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamza Hamzaoğlu, “Bugün zor bir deplasmandan iyi bir puan aldık. Aslında buraya kazanmak için geldik ama buradan alacağımız bir beraberliğinde bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Maçta 10 kişi kaldık. Kalmasaydık belki farklı bir oyun olabilirdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun çıkartabilirdik ama 10 kişi kalmış olmamıza rağmen maçın başından sonuna kadar takımım iyi mücadele etti. Mücadele etmeden puan alamazsınız, bunu da başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivaspor'a da başarılar diliyorum.”