Hamza Hamzaoğlu 12 yıl sonra geri döndü

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamzaoğlu, Eyüpspor’un yeni teknik direktörü oldu.

Hamzaoğlu bu anlaşmayla birlikte, 10 yıl sonra 1’inci Lig’e, 12 yıl sonra ise Eyüpspor’a dönmüş oldu. Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda Eyüpspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2011-2012 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig’de mücadele etmiş ve o sezon takımını Süper Lig’e yükseltmişti.