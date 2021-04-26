Hamza Hamzaoğlu ayrılınca geri dönüş kararı aldı

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında ülkesine dönme kararı alan ve kulübün izinli gösterdiği Cristian Sapunaru takıma katılacak. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra Kayseri’ye erken gelme karanı alan tecrübeli futbolcu, bugün Kayseri’de olacak.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılması haberinden sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, “I’m coming back (Geri geliyorum)” cümlesi yazan Sapunaru, takımla birlikte çalışmalarına devam edecek.

Bu sezon 20 maçta Kayserispor forması giyen Sapunaru, deplasmanda oynanan Karagümrük maçından bu yana süre alamamıştı.

HAMZAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

Kayserispor'da Rumen futbolcu Cristian Sapunaru, Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında takımdan ayrılmıştı. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörüne “Eğer beni bu sezon kadroda düşünmüyorsanız gidebilirim” diyen Sapunaru, “Bu sezon için kadroda düşünmüyorum” yanıtı alınca başkan Berna Gözbaşı ile de görüşerek ülkesine gitmişti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rumen futbolcu Sapunaru'nun gidişi ile ilgili olarak, “Sapunaru ile Hamza hocamız arasında geçen konuşmaya vakıfım. Sapunaru bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kendisini kadro dışı bırakmadık. Takımdan göndermedik. 6 maçlık bir planlamaya dahil edilmedi. Sapunaru da bu süreçte ülkesine gitmek istedi. Biz de kendisini sezon sonuna kadar izinli kabul ettik” demişti.

Hamza Hamzaoğlu ile ayrılık kararı alınmasının ardından Sapunaru, Kayseri’ye dönerek takıma katılma kararı aldı.