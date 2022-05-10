Hamza Hamzaoğlu gitti, İbrahim Üzülmez geldi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti.

Asbaşkan Fatih Kulaksız'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14.00'te. Her iki taraf içinde hayırlı olsun.”