Hamza Hamzaoğlu: Hedef Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkarabilmek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Eyüpspor’un Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve teknik adam Hamza Hamzaoğlu yer aldı.

HAMZAOĞLU: HEDEF SÜPER LİG’E ÇIKARABİLMEK

Hamzaoğlu, Eyüpspor’un kendisi için önemli bir kulüp olduğu söylerken, “O zaman güzel bir başarı yakalamıştık ama taçlandıramadık, yarım kalmıştı. Bu kulübü o zamandan sonra hep takip ettik, bizde farklı bir yeri var. Murat başkanla vizyoner bir yapıya kavuştu. Hedeflerini yüksek tuttu. Sezon sonuna kadar anlaştık. Son zamanlarda çok kulüp değiştik ama bu biraz da bizden kaynaklanmadı. Güzel bir kulüp. Hedef Süper Lig’e çıkarabilmek. Eyüpspor’un güçlü bir kadrosu var. Zafer hocaya da buradan teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

KULAKSIZ: HAMZA HOCAMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL YERİ OLAN BİR İSİM

Zafer Turan’a teşekkür eden Kulaksız, “Hamza hocamız bizim için çok özel yeri olan bir isim. Teknik direktörlüğe ilk burada başladı. Hamza hocamızı sonrasında gururla takip ettik. Başarılarıyla hep gurur duyduk. Dün hocamızın bırakması söz konusu olunca aklımıza ilk gelen isim hocamız oldu ama ikna edebilir miyiz diye endişeliydik. Sonra 6-7 saat süren uzun bir görüşme sonucunda ikna etmeyi başardık” dedi.

Asbaşkan Fatih Kulaksız, Süper Lig’e çıkmaları halinde şu anki stadın bulunduğu yere uygun yeni bir stadyum yapacaklarını da belirtti.