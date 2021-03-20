Hamza Hamzaoğlu Kayserispor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor’da görev aldı.

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Kayserispor’da, bu sezon Samet Aybaba, Dan Petrescu ve son olarak Uğur Kulaksız teknik direktörlük koltuğunda oturdu.