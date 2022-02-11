Hamza Hamzaoğlu’ndan penaltı tepkisi

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını söylerken, Gedson Fernandes'e yapılan hareketin penaltı olması gerektiğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Altay ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Altay ilk yarıda daha çok topa sahip olarak maça başladı. Biz de pozisyonumuzu korumaya çalıştık. Zaman zaman onların hareketliliğiyle bizim oyuncularımızın takip etmesi sonucunda yakaladıkları pozisyonlar oldu. İkinci yarıda daha kompakt olmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda hem Altay hem de biz, hızlı hücumlarla sürekli pozisyon aradık. Pozisyonlar olan bir maç oldu. Direkten dönen toplar, ofsayt pozisyonu ve penaltı pozisyonları vardı. Gedson'a yapılan hareket bana göre penaltı. Rakipten önce hamlesini yaptı ve destek ayağını oraya koyması gerekiyor. Rakibin de dikkatli olması gerekiyor. Kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Ben 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Altay her ne kadar iyi bir takım olsa da bizim de artık kazanmamız gerekiyor. Deplasmanda rakibimize kaybetmemek de iyidir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni transferlerimiz daha iyi şeyler yapmaya başladılar ve daha iyi olacaklarını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunun karşılığını alacağız.”