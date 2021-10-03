SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Hamza Hamzaoğlu’ndan son golde VAR tepkisi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hamza Hamzaoğlu’ndan son golde VAR tepkisi

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’a son saniye golüyle 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçı yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Hamzaoğlu kaçan puana üzüldüklerini belirtirken, yedikleri 3. golden önce faul olduğunu belirtip şunları söyledi;

– Futbol adına baktığımızda güzel bir akşam oldu. Bu maçtan puan almalıydık. Oyuncularımızın bu çabası sonrasında böyle olmamalıydı. Son pozisyonda faul var. VAR’dakiler bizim atağımızda, bize vermesi gereken faulü görmedi. Diagne’yi faul ile durdurabilirdik ve beraberliği alabilirdik.

– Oyuncularıma teşekkür ettim. Bundan sonra tüm maçları böyle olmalıyız. Oldukça dipteyiz ve buradan çıkmak zor olacak.

– Mücadele istediğim düzeydeydi. Soyunma odasında hepimiz üzüldük. Bu maçın hakkı en kötü 1 puan olmalıydı. Biz şimdi puana bakmayacağız. Yavaş yavaş daha iyi takım olacağız.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın mücadelesi nefesleri kesti İlginizi Çekebilir Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın mücadelesi nefesleri kesti