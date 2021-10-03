Hamza Hamzaoğlu’ndan son golde VAR tepkisi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

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Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’a son saniye golüyle 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçı yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Hamzaoğlu kaçan puana üzüldüklerini belirtirken, yedikleri 3. golden önce faul olduğunu belirtip şunları söyledi;

– Futbol adına baktığımızda güzel bir akşam oldu. Bu maçtan puan almalıydık. Oyuncularımızın bu çabası sonrasında böyle olmamalıydı. Son pozisyonda faul var. VAR’dakiler bizim atağımızda, bize vermesi gereken faulü görmedi. Diagne’yi faul ile durdurabilirdik ve beraberliği alabilirdik.

– Oyuncularıma teşekkür ettim. Bundan sonra tüm maçları böyle olmalıyız. Oldukça dipteyiz ve buradan çıkmak zor olacak.

– Mücadele istediğim düzeydeydi. Soyunma odasında hepimiz üzüldük. Bu maçın hakkı en kötü 1 puan olmalıydı. Biz şimdi puana bakmayacağız. Yavaş yavaş daha iyi takım olacağız.