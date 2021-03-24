Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu 6 yardımcı ile çalışacak.

Güncellenme: 10:17, 24/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi belli oldu

Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Hamza Hamzaoğlu’nun çalışacağı ekip belli oldu. 51 yaşındaki teknik direktör, Kayserispor’da 6 yardımcı ile görevini sürdürecek.

Uzun süredir çalıştığı ekibi ile birlikte Hes Kablo Kayserispor’a gelen tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu hafta içi resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hes Kablo Kayserispor’da ilk idmanına dün akşam çıkan Hamza Hamzaoğlu’nun ekibinde Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman, Metin Mert, Bilal Kısa ve doktor olarak Hakan Ayaz yer aldı.

İlginizi ÇekebilirKayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldiKayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
doktor Futbol Kayseri Kayserispor
Yayınlanma Tarihi:10:04,