Harry Kane ayrılık ateşini yaktı: ‘2-3 seneye bu kadar para etmem’

Hafta başından beri çıkan haberlerde Tottenham’ın İngiliz kaptanı Harry Kane’in yeni sezonda başka bir takımın formasını giyeceği iddiaları Avrupa futbolunun gündemine bomba gibi oturdu.

Manchester City, Chelsea ve Manchester United başta olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer listesindeki Kane, eski United kaptanı Gary Neville’e verdiği röportajda hakkında çıkan haberlere değindi.

27 yaşındaki futbolcunun çarpıcı açıklamaları:

“Kariyerimin sonuna geldiğimde pişmanlık duymak istemiyorum. Olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum. Kariyerimin geri kalanının Tottenham’da geçireceğimi ya da takımdan ayrılacağıma dair hiçbir zaman bir şey söylemedim. İnsanlar şöyle diyebilir: ‘Kupalar için umudu yok, kupa kazanmaya ihtiyacı var’. Ama hâlâ başka bir kariyerim olabileceğini hissediyorum.”

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“EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM”

“Premier Lig’de 7-8 sene geçirdim. Bu yüzden hiçbir şeyi aceleye getirmiyorum. Hiçbir şey için umutsuz değilim. En iyisi olmak istediğimi söylemekten korkmuyorum. Denemek, Messi ve Ronaldo gibi en üst seviyeye çıkmak istiyorum. Nihai hedefim kupalar kazanmak, sezonda 50-60-70 gol atmak.”

Tottenham’ın Çarşamba günü Aston Villa’ya 2-1 yenildiği maçtan sonra duygusal anlar yaşayan Kane, tribündeki yaklaşık 10 bin taraftar tarafından alkışlarla uğurlandı. Bu maç, Kane’in Tottenham formasıyla sahasındaki son maçı olabilir. İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı, dünya futbolunda son yıllarda en skorer oyunculardan biri haline geldi ve 243 Premier Lig maçında 165 gol attı. Ancak forvet, kulübün hem ülke içinde hem de Avrupa’da kupalar için tutarlı bir mücadele gösterememesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığına değindi.

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“2-3 YILA BU KADAR PARA ETMEM”

Kulüp başkanı Daniel Levy ile ilişkisine değinen Kane, sözlerini şöyle noktaladı: “Eminim ilerleyen süreçte kendi planını yapacaktır. Ancak, nihayetinde bu benim ve nasıl hissettiğimle ilgili olacak. Kariyerim için en iyisini tercih edeceğim. Dürüst olmak gerekirse bana karşı çok iyi davrandı. Beni her zaman sözleşmelerle ödüllendirdi ve adil davrandı. Bu yüzden hep iyi ilişkilerimiz oldu. Ama transfer sürecindeki konuşmaların nasıl olacağından emin değilim. Başkanın ne düşündüğünü bilemezsin. Benim için 100 milyon Sterlin alabilirse satmayı düşünebilir. Önümüzdeki iki-üç yıl içinde bu kadar para etmeyeceğim.”