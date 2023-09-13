Harry Maguire İngiltere’yi karıştırdı! ‘Bu bir şaka olmalı’

İskoçya ile oynanan özel maçta kendi kalesine gol atan Harry Maguire, İngiltere'yi ikiye böldü. Teknik direktör Southgate maçtan sonra tepkilere sert şekilde karşılık verdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin İskoçya’yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında kendi kalesine gol atan Harry Maguire ortalığı fena karıştırdı… İskoçya karşısında 46. dakikada oyuna giren Harry Maguire, 67. dakikada topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını buldu.

Son dönemde performansıyla eleştirilen yıldız stoperin Milli Takım’daki yeri ve hataları İngiltere’de büyük tartışmalara neden oldu.

OYUNA GİRDİ KENDİ KALESİNİ BULDU

Kara bulutların bir türlü peşini bırakmadığı Maguire oyuna girdikten 22 dakika sonra kendi kalesine attığı golle İngilizleri adeta çileden çıkardı. Ada basını Maguire’i tercih ettiği için teknik direktör Gareth Southgate’e ağır eleştirilerde bulundu. Yaz transfer döneminde adı uzun bir süre West Ham ile anılan 30 yaşındaki oyuncu düşük form durumu nedeniyle Manchester United’da bu sezon sadece Arsenal’a karşı 23 dakika forma giydi.

Kulübünde tercih edilmeyen Maguire’in İngiltere’de milli takıma alınması ülkeyi ikiye böldü. Tecrübeli oyuncunun hala Southgate’in resmi maçlarda ilk 11 planlarında yer alması büyük bir endişe kaynağı olarak gösteriliyor.

‘SAÇMA SAPAN MUAMELE YAPILIYOR’

Maçın ardından tepkilerin yükselmesi Southgate’i de isyan ettirdi. Oyuncusuna sahip çıkan İngiliz hoca, “Uzun bir süredir Maguire’a saçma sapan muamele yapılıyor. Hayatım boyunca bir oyuncuya bu kadar saldırıldığını görmedim. Bu bir şaka olmalı” ifadelerini kullandı.

Southgate, ne kadar sert görünse de İngiliz taraftarların büyük bir bölümünün bu durumdan rahatsız olduğu aşikar. EURO 2024’e gidilirken gruplarda Ukrayna ile 1-1 berabere kalan İngiltere’de gelecek maçta İtalya’ya karşı alınacak kötü bir sonuç, olumsuzluk dalgasını hocaya çevirebilir.

Maguire’ın kendi kalesine attığı gol bir süreliğine desibel seviyesini yükseltmiş olsa da İngiltere’yi asıl karıştıracak durumun İtalya maçının sonucuna bağlı olduğu belirtiliyor.