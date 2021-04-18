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Harun Tekin hatasını telafi etti! Çok kritik kurtarış

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez lig maçına çıkan Harun Tekin, Başakşehir deplasmanında takımı 2-1 öndeyken penaltıya sebebiyet verdi. Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleci olan Harun, Visca'nın şutunu kurtararak şampiyonluk yolunda takımının puan kaybını önleyerek hatasını telafi etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:25, 18/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Harun Tekin hatasını telafi etti! Çok kritik kurtarış

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın sakatlanması nedeniyle bu sezon ilk kez lig maçında forma giyen Harun Tekin, 87. dakikada penaltıya neden oldu.

Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen’e ceza sahasında faul yapan Harun’un müdahalesine hakem Cüneyt Çakır penaltı dedi. Fenerbahçeli futbolcu bu karardan sonra Çakır’a yoğun itirazda bulundu ancak VAR odasının da onaylamasıyla topun başına Edin Visca geçti.

88. dakikada Visca, kalenin ortasına doğru çektiği şutta Harun Tekin gole izin vermeyerek takımını 2-1’lik üstünlükte tutmayı başardı. Sarı-lacivertli file bekçisi, Süper Lig’de 2014-15 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleci konumunda bulunuyor.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra da Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşını kutlayarak galibiyetin sevincini yaşadı.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu

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Başakşehir bein Fenerbahçe Futbol Harun Tekin Süper Lig Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:21:05,