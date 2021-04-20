Harun Tekin her şeyi kurtardı

Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanarak zirveye ortak olan Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in kurtardığı penaltının yankıları sürüyor. Fener, olası bir puan kaybında şampiyonluk yarışında fren yapacaktı ama Harun, kritik kurtarışıyla galibiyeti getirdi. Sarı- lacivertliler, şampiyon olduğu 2010-11 sezonunda aynı heyecanı Trabzonspor maçında yaşamıştı. Fenerbahçe'nin o dönemki en ciddi rakibi olan Trabzon ile oynadığı maçta Mert Günok, sahneye çıkıp Colman'ın penaltısını kurtarmıştı.

Emre Belözoğlu, Başakşehir maçının ardından kaleci Harun'u özel tebrik etti. Belözoğlu, “Seninle gurur duyuyorum. Uzun süre oynamamana rağmen çok iyi performans gösterdin. Kurtarışlarınla 3 puanla ayrılmamızda önemli rol oynadın. Bizi yarış içerisinde tuttun” ifadeleriyle oyuncusunu övdü. Serdar Aziz, “Kalecilerimiz bomba gibi, Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde” derken Attila Szalai de “Gerçekten Harun için çok mutluyum. Çok fantastik bir kurtarış yaptı” yorumunda bulundu.

KADRO BOZULMAYACAK

Fenerbahçe, sezon sonu yaklaşırken ideal 11'ini buldu. Emre Belözoğlu, asıl mevkii kanat forvet olan Enner Valencia'nın en uçta görev yaptığı 11'i bozmak istemiyor. Belözoğlu, ligde kalan haftalarda sakatlık ve cezalar dışında kadroda değişiklik yapmayacak.