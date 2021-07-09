Harvard’da okumak için futbolu bırakan çılgın genç Alessandro Arlotti!

Alessandro Arlotti, İtalya Milli Takımı ile U17 Dünya Kupası’na katıldıktan sadece iki yıl sonra Şubat 2021’de hayatını değiştirecek bir karar verdi. Başka bir hayalin peşinden gidebilmek için profesyonel futbol kariyerini geride bıraktı ve yüzde 3 kabul oranı olan dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Harvard’da eğitim görmeye hazırlanıyor.

Sadece birkaç hafta içinde Harvard’da dört yıllık bir programa başlayacak. Ama neden profesyonel futbolda bir kariyeri geride bıraktı? Dünya çapında milyonlarca insanın her şeyden çok sevdiği bir meslek… Doğru seçim mi?

Sportbible’a verdiği röportajda “Sanırım verebileceğim en iyi karar bu” diyen Arlotti, Fransa’nın Nice şehrinde İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Profesyonel futbolcu olma tutkusuyla büyüdü ve yedi yaşında Ligue 1 ekibi Monaco, Fransız Rivierası’nda yerel bir takımda futbol oynarken yeteneklerini fark etti.

MONACO’NUN YILDIZ ÜRETEN EĞİTİM FABRİKASI

Arlotti, Les Monegasques’in prestijli akademisinde gelişti, goller attı ve iyi bir oyuncu olarak sivrilmeye başladı. Ayrıca, kulübün 2. Louis Stadı kompleksi içindeki tam operasyonel eğitim yapısındaki en iyi öğrenci oldu. Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak tanınan bu komplekste, genç oyuncuları öğrenci olarak gelişimlerinde denetleyen yaklaşık bir düzine lisansüstü öğretmen var. Fransız kulübündeki gelişimi sırasında Arlotti, orada geçirdiği zamandan çok şey öğrendi.

Geçmişte, Monaco’nun akademisinden birçok yıldız mezun oldu. Yannick Carrasco, Thomas Lemar ve Nampalys Mendy’nin dışında, Emmanuel Petit, Thierry Henry ve yakın zamanda Kylian Mbappe akıllara gelen isimler. Boston’daki evinde Zoom üzerinden bir röportaj veren Arlotti, sistemin ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Çalışmak kadar eğitim de kolay değildi. Ama yine de Monaco’ya teşekkür etmeliyim. Onlar dünya futbolunun en organize kulüplerinden biri. Akademinin içinde bir okulları var ve oyuncular olarak eğitimimize ve akademik ilerlememize devam etmemize yardımcı oluyorlar. Bence bu harika ve çok yardımcı oldu.”

“O ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Monaco’nun altyapısında geçen dokuz verimli yılın ardından, Arlotti kendisini A takıma yükselmeye hazırlıyordu. 2020 yazında Serie B ekibi Pescara’ya katılmaya karar verdi ve o sırada İtalya U17 Milli Takımı’na seçildi.

“Ülken için oynamak dünyadaki en iyi hislerden biri. Milli takımdaki ilk maçımı her zaman hatırlayacağım. Milli marşı söylüyordum ve babam tribündeydi. Onu eli kalbinde gururla ağlarken gördüm. O anı asla unutmayacağım.”

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“UMDUĞUM GİBİ GİTMEDİ”

İtalya’nın ikinci liginde atılım yapmaya hazırldı, ancak nihayetinde Stadio Adriatico’daki günler beklentinin altında gerçekleşti.

“Profesyonel olarak oynayabileceğimi görmek istedim. Monaco’da A takıma hazır değildim. Bu yüzden bir sonraki en yüksek seviyede oynayabileceğimi görmek için Pescara’ya gittim. Maalesef takım iyi durumda değildi. Oynadığım pozisyonda çok fazla oyuncu vardı. Koç da orada bulunduğum süre içinde 3 kez değişti. Zor durumlarda genç futbolculara şans vermediklerini anladım. Umduğum gibi gitmedi.”

Ve verilmesi gereken büyük bir karar vardı. Sevdiği oyunu arkasında bırakmadan akademik olarak ilerlemek istedi ve cesur bir hamleyle Pescara’yı ABD’de okumak için terk etti. Arlotti, Harvard’a kaydolmak için bir dizi sınava girdi ve okul son derece seçici olduğundan, yüksek bir SAT puanı ve not ortalaması almak hayati önem taşıyordu: “Çok fazla hazırlık yapmak zorunda kaldım ama değdi.”

“İNSANLARIN YÜZDE 50’Sİ ANLAMADI”

Profesyonel düzeyde olmasa da, hücumcu orta saha oyuncusu önümüzdeki aylarda Harvard Crimson erkek futbol takımı için forma giyecek ve sezon öncesi 18 Ağustos’ta başlayacak.

“Sanırım verebileceğim en iyi karar bu. Harvard’da futbol oynarken buraya gelip okumak inanılmaz. Burada hala yüksek bir standart var. ABD’de futbol çok gelişiyor. Umarım devam eder ve bir noktada Avrupa seviyesine ulaşır. Benzersiz bir hikaye olduğunu biliyorum. Bu yüzden insanlardan kararımı anlayamadıklarını belirten çok mesaj aldım. İnsanların yüzde 50’sinin seçimimi anlamadığını söyleyebilirim ve diğer yarısı da mutluydu. Hırsı bir insan olduğumu görebiliyorlar.”

‘ABD’DE SAĞLIKLI BESLENMEK ZOR’

“Ülke değiştirmek çok zor olmadı. Kardeşim Boston’da, bu yüzden yardımı dokunabilir. En iyi arkadaşım da burada. Bana iki ülke arasındaki farkları anlatıyorlar. İlk hafta biraz zordu ama birkaç aydır buradayım ve yemekler çok farklı olmasına rağmen alışıyorum. amerika’da sağlıklı beslenmek kolay değil.”

“HAYALİM AVRUPA’DA FUTBOL”

“Futbolu seviyorum. Tüm hayatımı oynamaya adadım. Şimdilik gerçekten Harvard’a odaklanıyorum ve sonra tekrar futbol oynamak isterim. Belki Avrupa’da futbol oynamak için geri gelirim. Sanırım hayalim bu.”