Hasan Arat: Başka takımı tutanlar kongreye gelmesin!

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'tan, SÖZCÜ TV'ye çarpıcı açıklamalar... Arat, kendilerine sansür uygulandığını belirtti.

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Beşiktaş seçiminin nabzı dün geçe SÖZCÜ TV'de attı. Önce başkan adaylarından Hasan Arat, CEZA SAHASI programında Ercan Taner, Bahadır Çokişler ve Yasin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Ardından Taner'in diğer aday Serdal Adalı ile yaptığı özel röportaj yayına girdi. Arat, ilk kez bir ulusal kanalda konuk edildiğini belirterek, “Bize çok net bir sansür uygulanıyor. Medya artık ‘merhaba' bile diyemiyor. 1.5 yıl sonra Yıldırım Demirören'in gelmesi için hazırlık yapılıyor” dedi.

“SANDIKLARI PATLATIN”

Genel kurul üyelerine “Sandıkları patlatın” çağrısında bulunan Arat, Beşiktaş genel kurullarında katılımın ortalama yüzde 60 dolayında olduğunu ancak rakiplerinin katılımın düşük olması için uğraştığını öne sürdü. Daha önceki genel kurullarda ‘sahte oy' kullanımı tespit ettiklerini, bunu engellemek için hazırlıklarını yaptıklarını vurgulayan Arat, “Başka kulübü tutup da Beşiktaş'ın kongresinde oy kullanmak isteyenler varsa sakın gelmesin. Savcılığa başvurduk” ifadelerini kullandı.

“SERDAL ADALI’YA BAŞARILAR DİLERİM”

“Ben o arkadaşa (Serdal Adalı) ‘matruşka' demedim. O sistemin içine girmesin dedim. Adalı'ya başarılar diliyorum. Hile ve kırıcı konuşmalar olmasın.”

“DÜZENİN SONU GELİYOR”

“Raporlar sürekli kasalara konuyor” diyen ve eski yönetimlerin birbirleriyle ilişkili olduğunu belirten Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı: “Bu düzenin sonu geliyor. Denetim Kurulu, ilk kez iktidarın aksine kendi oylarıyla seçildi ancak istedikleri evrakları alamıyorlar. Mali kongreden 15 gün önce bilgilerin verilmesi lazım ancak verilmiyor. Seçime bir ay kalmasına rağmen bana üye listesi gelmedi. Proje açıklıyorum, şu anki yönetim beni yalanlamaya çalışıyor. Ben denetime açığım.”

61 MİLYON EURO’LUK TRANSFER

“Beşiktaş 61 milyon Euro'luk transfer yapmış bu sezon. Kendilerine ‘ekonomistim' diyenler vardı ya hani kendilerini ekonomist sananlar vardı… Çok kötü bu.”

RIZA HOCA İLE DEVAM

“Rıza Çalımbay'ın 6 Ekim'de göreve gelmesi gerekirdi. Rıza hocayla tabii ki de devam edeceğiz. Ümraniye'de moraller bozuk. Rıza hocaya destek olmalıyız.”

PSG VE 2 KULÜP DAHA

“PSG ile 3 Aralık'ta geçerli olacak bir stratejik çalışma için prensip anlaşmasına vardık. Oyuncu verecekler. Anlaşma yaptığımız Avrupa'dan iki önemli kulüp daha var.”

İLK İCRAAT FUTBOLA OLACAK

“3 Aralık'taki ilk icraatımız direkt futbola olacak. 3 puanlı sistemde Beşiktaş toparlayabilir. Ayrıca Euroleague hedefimiz var. İnşallah en kısa sürede o hayalimize de ulaşacağız.”