Hasan Kartal: Muriqi transferi Galatasaray’ın beceriksizliği

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal gündeme dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bir radyo programına katılan Hasan Kartal, “Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. İyi bir maç oldu, kazanırken oyundan da ve karşılaşmadan da zevk aldık. Her maçta primimiz oluyor, primi belirleyen yöneticimiz var, primin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bu tip maçlara hem futbolcu hem hoca daha farklı hazırlanıyor ve motive oluyor” ifadelerini kullandı.

‘SUMUDICA TERCİH HATASIYDI’

Takımın başına getirilen ancak kısa süre içerisinde yolların ayrıldığı Marius Sumudica’nın tercih hatası olduğunu belirten Kartal, “Marius Sumudica oyuncularımızla anlaşamadı, ne yazık ki birlik beraberliği de sağlayamadı. Sumudica bizim için tercih hatasıydı” diye konuştu.

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‘BİR TRANSFER OLMUYORSA HATALI YÖNETİCİDİR’

Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasında yaşanan gerginliğe de değinen Kartal sözlerini şöyle sürdürdü; “Galatasaray ile bizim bir problemimiz yok. Muriqi transferi Galatasaray yönetimin beceriksizliği nedeniyle olmadı. Bir transfer olmuyorsa hatalı yöneticidir. Oğulcan Çağlayan konusunda da sıkıntı yöneticilerdeydi. Bizim Galatasaray’la bir problemimiz yok”

‘KİŞİLERİN YAPTIĞI HATAYI KULÜP ÖDEDİ’

“Oğulcan konusu etik değildi ve etik olmayan bir şey yapıldı. Vedat Muriqi ve Oğulcan konusunda kişilerin yaptığı hatayı Galatasaray Kulübü ödedi. Galatasaray yönetimi Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptı.”