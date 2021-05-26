Hasan Kartal’dan istifa kararı! ‘Futbolun tamamından çıkacağım’

Süper Lig’de 2020-21 sezonunu 48 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor’da Başkan Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Kartal, “İlk aşamada kendi yönetim kurumumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut’tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri’nden de ayrılacağım, Rizespor’un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna” diye konuştu.

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“OĞLUMUN GENÇLERBİRLİĞİ’NE BAŞKAN OLMASINI İSTERİM”

Süper Lig’de 38 puanla 20’nci sırada kalarak bir alt lige düşen Gençlerbirliği’nin durumuna üzüldüğünü vurgulayan Hasan Kartal, “Gençlerbirliği benim sevdiğim bir kulüptür. Rahmetli İlhan Cavcav ağabeyi çok severdim. Ama neticede yapamadılar, Gençlerbirliği bu konuma düşmemeliydi. Benim oğlum istifa etti, istifasını ben geri aldırdım ancak ondan sonra da kulüple pek ilişkisi kalmadı, gelmedi gitmedi. Çekilirsek aile olarak futboldan tamamımız çekilecek. Yani başka bir şeyimiz olmaz bizim. Şimdi çekilmezsem, Gençlerbirliği ile de her zaman birlikte olmak, oğlumun oraya başkan olmasını isterim. Ama Murat bizim rahmetlinin oğlu, inşallah toparlar ve yeniden Süper Lig’e çıkarır” dedi.

HASAN KARTAL SİLAH AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Mayıs 2019’da oynanan ve 3-2 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Hasan Kartal çok büyük tepki göstermiş ve “Silahım olsa vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder” ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili gelen tepkiler nedeniyle daha sonra bir açıklama daha yapan Hasan Kartal şunları söylemişti; “Şimdi o espriyle yapılan bir söylem. Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde vardır. Silahla bizim ne işimiz var. Biz sporcuyuz, spor kulübü başkanıyız, spor onlardan uzaktır. Bu soru da neden sorulduğunu bilmiyorum, ama öyle bir soru sorulunca bizde o an mecazi bir şey olarak söyledik. Onun üzerine gitmenin bir anlamı yok”