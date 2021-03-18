Hasan Şaş, Adana Havalimanı’nda kavga etti! ‘Ağzını burnunu kırarım’

Olay, 16 Mart Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul’dan kalkan uçakla memleketi Adana’ya gelen Hasan Şaş’ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı. Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın ölüm haberini alan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Aldığı haberle büyük üzüntü duyan Hasan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısında taksilerin bulunduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişiyle Hasan Şaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş’ın karşı tarafa “Bas git! Ağzını burnunu kırarım” dediği duyuldu.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Bu sırada çevredekiler araya girerek Şaş’ı sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun çaba sonucu tartışma sona erdirilirken Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile götürüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Diğer taraftan Hasan Şaş, Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şaş, şu ifadeleri kullandı: “Bugün (salı) Adana’ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, ‘O kim?’ dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım.”

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GEÇTİĞİMİZ YIL GALATASARAY’A VEDA ETTİ

Hasan Şaş geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Galatasaray’daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılmıştı. Şaş görevinden ayrıldığını bu sözlerle açıklamıştı: “Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşça kalın…”