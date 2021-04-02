Hatay’da Galatasaray’a sevgi seli! Yağmur altında…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Hatay’a geldi. Hatay Havalimanı’na gelen Sarı-kırmızılıları, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın yoğun tezahüratı ile karşılandı. Sarı- kırmızılı çiçekler ve İmparator Fatih Terim tezahüratları ile karşılanan Terim, taraftarların yanına giderek, selamlaştı.

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YAĞMUR ALTINDA KARŞILADILAR

Galatasaraylı taraftarlar, takımları karşılamak için saatler öncesinden havaalanına geldi. Çok sayıda taraftar, yağan yağmura aldırmadan tezahürat yaparak takımını destekledi. Sevgi gösterileri altında havalimanından ayrılan Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele giderek kampa girdi. Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.