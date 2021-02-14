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Hatay’da kırmızı kart var, galip yok

Hatayspor, 10 kişi tamamladığı maçta sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı.

Güncellenme: 18:26, 14/02/2021
Haberler Futbol
Hatay’da kırmızı kart var, galip yok

Süper Lig’in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 45. dakikada Popov’un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı maçta iki takım da tabelayı değiştiremedi.

Ligin sürpriz ekibi Hatayspor ile son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Alanyaspor arasındaki maç, konuk ekibin kontrolünde geçse de, yakalanan fırsatlar golle sonuçlanmadı. Bir devre 10 kişi oynayan Hatayspor, rakibinden bir puanı almayı başardı.

Bu beraberlikle Hatayspor’un puanı 39, Alanyaspor’un ise 42 oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Hatayspor: Munir, Katranis, Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza (Kamara dk. 79), Adama Traore (Isaac Sackey dk. 86), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 90) Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 84), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Umut Güneş dk. 69), Ceyhun (Berkan Kutlu dk. 69), Davidson, Salih, Efecan (Damian Kadzior dk. 88), Babacar (Adam Bareiro dk. 88)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Salih Uçan (Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 2′ Topla buluşan Boupendza bekletmeden şutunu çekti. Bu pozisyonda Marafona topu önce elinden kaçırdı, ardından son anda çizgide tutmayı başardı.
  • 14′ Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Boupendza'nın müsait pozisyondaki vuruşunda top az farkla auta gitti.
  • 37′ Kazanılan korner atışını Salih kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Caulker kafayı vurdu ancak kaleci Munir bu pozisyonda gole izin vermedi.
  • 44′ Ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker, altıpas üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Munir net pozisyonda gole engel olmayı başardı.
  • KIRMIZI KART! 45′ Rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Popov, Hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
  • 49′ Gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
  • 62′ Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Salih Uçan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
  • 90+4′ Hızlı kullanılan serbest vuruşta Kamara kaleciden karşı karşıya kaldı ancak bu futbolcu topu ayağından fazla açınca Marafona topa sahip oldu.
Alanyaspor Atatürk Hatay Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:18:07,