Hatay’da kırmızı kart var, galip yok

Süper Lig’in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 45. dakikada Popov’un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı maçta iki takım da tabelayı değiştiremedi.

Ligin sürpriz ekibi Hatayspor ile son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Alanyaspor arasındaki maç, konuk ekibin kontrolünde geçse de, yakalanan fırsatlar golle sonuçlanmadı. Bir devre 10 kişi oynayan Hatayspor, rakibinden bir puanı almayı başardı.

Bu beraberlikle Hatayspor’un puanı 39, Alanyaspor’un ise 42 oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Hatayspor: Munir, Katranis, Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza (Kamara dk. 79), Adama Traore (Isaac Sackey dk. 86), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 90) Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 84), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Umut Güneş dk. 69), Ceyhun (Berkan Kutlu dk. 69), Davidson, Salih, Efecan (Damian Kadzior dk. 88), Babacar (Adam Bareiro dk. 88)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Salih Uçan (Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI