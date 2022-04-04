Hatayspor Adana Demirspor maçında galip yok

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. İki takımın da gol kaydedemediği mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Hatayspor’da 90+5. dakikada Mehdi Boudjemaa, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberlikle Hatayspor puanını 48’e, Adana Demirspor ise 49’a yükseltti.

Karşılaşmada 62. dakika oynanırken Balotelli ile Fatih Kurucuk arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

Gelişen atakta VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Mustafa Kürşad Filiz, Hatayspor ceza sahası içinde Fatih Kurucuk’un Balotelli’ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi monitörden izledi. Daha sonra oyun alanına döndü ve ‘Devam’ kararı verdi.

Fatih Kurucuk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada pozisyon ile ilgili “Güzel maç olacağını maç başında belliydi. Bugün Adana Demirspor ile bizler çok pozisyonlara girdik. Sahada güzel mücadele vardı. Balotelli ile biraz kapıştık. Anlamadım ama biraz üstüme oynadı” ifadelerini kullandı.

İNANILMAZ GOL KAÇTI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Adana Demirspor, inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Adana Demirspor fırsatları harcamaya devam ediyor! #HTYvADS A. Hatayspor kalesinde inanılmaz pozisyon! pic.twitter.com/czXUnZY8Jj — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 4, 2022

Rakip yarı alanın ortalarında kaleye sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Balotelli vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü. Ardından Bjarnason topa dokundu fakat savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.