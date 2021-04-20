Hatayspor, Antalyaspor’u Boupendza ile yıktı: 3-2

Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Antalyaspor’u ağırladı.

Ligde oynadığı son 7 maçından 1 galibiyet çıkartabilen Hatayspor, 19. dakikada Aaron Boupendza’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıya golle başlayan konuk ekip Antalyaspor, 46. dakikada Amilton da Silva ile skora 1-1’lik dengeyi getirdi ancak VAR uyarısıyla penaltı kazanan Hatayspor, 55’te Mame Diouf ile yeniden 2-1 öne geçti.

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Dakikalar 68’i gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Boupendza, maçı 3-1 yapan isim oldu. Antalyaspor’da Fredy’nin 86. dakikada penaltıdan attığı gole skoru 3-2’ye getirdi ancak mücadele Hatayspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Hatayspor puanını 53 yaparken, Antalyaspor 42 puanda kaldı. Öte yandan Hatayspor’un gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldızı Boupendza, attığı iki golle gol sayısını 21’e yükseltti.