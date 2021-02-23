Hatayspor Boupendza transferi için Krasnador ile anlaşmaya vardı

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi’ne gidiyor… Ligde Hatayspor formasıyla şu ana kadar 18 gol atan ve tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu Krasnador’a transfer oluyor. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da gündeminde bulunan golcü futbolcu, Rusya Premier Lig’in yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Hatay’da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor’un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Resmi açıklamanın saat 16.00’da yapılması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor’da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador’a geçecek

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon’un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana’da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.

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Gabonlu oyuncu, Hatayspor’da attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı. Takımına büyük katkı veren Boupendza, Süper ligin gol krallığı tablosunda zirveye yerleşti.