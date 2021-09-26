CANLI | Hatayspor-Fenerbahçe maçı | Süper Lig 7. hafta

Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı Sözcü'de. Ligde son 4 maçını da kazanan formda Hatayspor, aynı puandaki Fenerbahçe'den 3 puan istiyor. Sarı-lacivertliler ise Olymapikos maçı öncesi ligde yeni galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

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Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can ve Miha Zajc kadroda yok.

Hatayspor geçen hafta Göztepe’yi 2-0’la geçerken, Fenerbahçe de Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. 4 ve 5. sıraları paylaşan iki takımın da 13’er puanı bulunuyor.