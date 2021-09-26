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Hatayspor Fenerbahçe maçında penaltı tartışması

Hatayspor-Fenerbahçe maçının 25. dakikasında Kim Min-jae'nin topu korner göndermek istediği pozisyonda topun eline çarpması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yayınlanma: 16:55 - 26 Eylül 2021 Güncellenme:
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Hatayspor Fenerbahçe maçında penaltı tartışması

Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında penaltı tartışması yaşandı.

Sarı-lacivertli stoper Kim Min-jae’nin topu kornere gönderdiği pozisyonda Hatayspor cephesi penaltı bekledi. 25. dakikada Kamil Ahmet’in yaptığı ortada topu kornere göndermek isteyen Kim, uçarak topa müdahale etmek istedi ancak kafası yerine top eline çarpıp dışarı çıktı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen itirazlar sonrasında VAR odasını dinledi. VAR’da hakem Koray Gençerler ise pozisyonda penaltı olmadığını belirtip oyunun köşe vuruşuyla başlamasını belirtti.

IFAB KURALI NE DİYOR?

IFAB Kural kitapçığında Faul ve Fena Hareketler başlığı altında madde 12.1’e göre (Topa Elle Müdahale), “Bir oyuncu düştüğünde ve el/kol düşerken vücudu desteklemek için vücut ile zemin arasına girdiğinde, vücudun yatay ya da dikey olarak genişletilmemesi koşuluyla yapılan eylemler ihlal teşkil etmez” ifadesi kullanılıyor.

DİLMEN: BENİM GÖRDÜĞÜM AÇIDAN PENALTI

Yorumcu Rıdvan Dilmen maçın devre arasında, tartışılan pozisyon için, “Kim Min Jae’nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum” yorumunu yaptı.

TOROĞLU: MHK’YI ARARIM O VAR’I ORADAN AL DERİM

Eski hakem Erman Toroğlu da devre arasında yaptığı yorumda, “Kul hakkı yiyorsunuz. Kim Min-Jae’nin pozisyonunu hakem göremeyebilir. Peki VAR orada görmüyor mu? Ben TFF olsam, MHK’yı ararım o VAR’ı oradan al derim. Hakemliğini bitiririm” ifadelerini kullanarak pozisyonu değerlendirdi.

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