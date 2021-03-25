Hatayspor Fenerbahçe özel maçı iptal edildi

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında 27 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi. Süper Lig’de 32. hafta maçları Milli maçlar nedeniyle bir sonraki hafta oynanacak.

Hatayspor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“27 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YENİ STADIN AÇILIŞ MAÇI OLACAKTI

2016 yılında temelleri atılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Atakaş Hatayspor Kulübü’ne devredilmişti. Hatayspor da yeni stadyumun açılışının Fenerbahçe ile oynanacak özel maçla yapılacağını duyurmuştu.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, stadyumun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları söylemişti:

“Bugüne kadar stadı bu duruma getiren herkese teşekkür ediyorum. Hatayspor’un çok eksiği vardı. 7 yıl önce atılan temelle stadımız bitmiş oldu. Asansör takım gibi 2. ve 3. Lig'de dolaşan sırtında bir sürü ekonomik kambur bulunan, borçtan kurtulamayan Hatayspor bugün Süper Lig’de ilk 5’te oynayacak pozisyona geldi. Çalışmalarımız var, 27 Mart’ta milli maç arasında Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak için. Hem Ali Koç hem de biz çalışmalar yapıyoruz. Başkan Ali Koç ile fikir birliğimiz var. Herhangi bir aksilik veya anormal bir durum olmazsa 27 Mart’ta Fenerbahçe ile Hatayspor, stadımızın açılışında buluşacak” diye konuştu.

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